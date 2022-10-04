Тегеран, 4 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Иран отправил партию медикаментов в Афганистан после нападения смертника на учебный центр в Кабуле, в результате чего погибли 35 человек и десятки получили ранения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 октября.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Специальный посланник президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил агентству IRNA, что Исламская Республика Иран, выражая свою солидарность с афганскими семьями, всегда была и будет находиться рядом с народом Афганистана, основываясь на исламских и гуманитарных принципах, а также культурной общности.

«Смертельное нападение на невинных молодых людей, участвовавших в научном тестировании, является отвратительным актом, противоречащим религиозным учениям и основным человеческим принципам, и рассматривается как пятно на плечах исполнителей этого преступления», — отметил он.

Иранский представитель упомянул об ответственности афганских властей за обеспечение безопасности граждан Афганистана и выразил свое сочувствие семьям погибших, а также помолился Богу о том, чтобы души жертв покоились с миром.