Москва, , 06:54 — REGNUM Ростех представил два варианта новых аптечек для военнослужащих российскому Министерству обороны, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аптечка первой помощи, которая сейчас входит в штатную экипировку, поставляется министерством обороны. На недавнем совещании под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ была поставлена задача пересмотреть ее состав. Мы отреагировали максимально оперативно — предложены два готовых варианта аптечек с проверенными поставщиками», — рассказали в компании.

Отмечается, что созданы два варианта аптечек — на 13 и 23 компонентов. В оба варианта входят медицинский турникет, зажим для остановки кровотечения, перевязочные пакеты, бинты, обезболивающие, противошоковые препараты, противоожоговые средства и антибиотики. Утверждается, что госкорпорация готова приступить к производству таких аптечек, если поступит соответствующий заказ.

Ранее коллегия военно-промышленной комиссии пришла к выводу, что принятые в российских войсках аптечки не соответствуют современным требованиям. В частности, в ней отсутствуют необходимые в современных реалиях средства.