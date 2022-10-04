Тегеран, 4 октября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Поставки природного газа из Ирана в Турцию будут временно прекращены с 2 по 9 октября 2022 года из-за планового технического обслуживания, объявила Турецкая корпорация нефтепроводов (BOTAŞ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 октября.

ИА REGNUM Газ

«В связи с запланированными инспекционными и ремонтными работами, которые будут проведены на трубопроводе природного газа Иран-Турция, поставки газа в турецкую газотранспортную сеть будут невозможны в течение 8 дней», — заявила турецкая корпорация Petroleum Pipeline Corporation.

Соответственно, компания отметила, что в ходе планового технического обслуживания и ремонта не существовало никаких проблем, связанных с нарушением баланса спроса и предложения в национальной газовой сети.

Турция полностью зависит от импорта газа из России, Азербайджана и Ирана. Кроме того, цены на энергоносители в Турции резко выросли из-за глобального роста спроса и снижения стоимости лиры по отношению к доллару.