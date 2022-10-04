Тегеран, , 09:22 — REGNUM 3 октября министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбян объявил, что Турции и Ирану удалось подготовить почву для обмена электроэнергией мощностью 600 мегаватт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Энергетика Администрация Липецкой области

Меграбян выступил с речью в кулуарах церемонии открытия первой специализированной выставки инновационных и технологических продуктов электроэнергетики в Тегеране.

«Министерства энергетики двух стран договорились о модернизации инфраструктуры передачи электроэнергии между соседними государствами», — отметил министр, подчеркнув, что в последние дни была создана система «бэк ту бэк» с целью обеспечения постоянного обмена энергией.

Ранее иранский представитель сообщил, что обе страны договорились использовать современный метод HVDC Back-to-Back для подключения иранской энергосистемы к Турции.

«Администрация президента Эбрахима Раиси уделяет приоритетное внимание энергетической дипломатии», — сказал Меграбян, отметив, что недавний визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран заложил основу для расширения координации в этом отношении.