Тегеран, , 09:51 — REGNUM 3 октября заместитель главы Иранской организации содействия торговле по содействию коммерческим рынкам заявил, что объем торговли между Ираном и Восточной Африкой удвоился за первые пять месяцев текущего иранского календарного года (наступил 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая перед журналистами IRIB, Ахмад Реза Алайе Табатабайе упомянул о мерах, принятых для решения инфраструктурных проблем, таких как создание логистических линий между Ираном и Оманом.

Что касается свободной торговли с Пакистаном, представитель Иранской организации содействия торговле по содействию коммерческим рынкам спрогнозировал позитивный рост в ближайшие месяцы.

Согласно данным Mehr News, Табатабайетакже подчеркнул, что объем торговли с Африкой за пять месяцев 2022 года был равен общему объему экспорта на континент в прошлом году.