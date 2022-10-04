Тегеран, 4 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 3 октября заместитель главы Иранской организации содействия торговле по содействию коммерческим рынкам заявил, что объем торговли между Ираном и Восточной Африкой удвоился за первые пять месяцев текущего иранского календарного года (наступил 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая перед журналистами IRIB, Ахмад Реза Алайе Табатабайе упомянул о мерах, принятых для решения инфраструктурных проблем, таких как создание логистических линий между Ираном и Оманом.

Что касается свободной торговли с Пакистаном, представитель Иранской организации содействия торговле по содействию коммерческим рынкам спрогнозировал позитивный рост в ближайшие месяцы.

Согласно данным MehrNews, Табатабайетакже подчеркнул, что объем торговли с Африкой за пять месяцев 2022 года был равен общему объему экспорта на континент в прошлом году.