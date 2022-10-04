Тегеран, 4 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер планирует принять участие во втором Каспийском экономическом форуме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Funtema.ru Каспийское море

Заместитель главы администрации президента Ибрагима Раиси по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что 6 октября в Москве состоится второй Каспийский экономический форум, при этом первый вице-президент планирует посетить форум по приглашению премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина.

Что касается того факта, что форум будет проходить в присутствии премьер-министров прибрежных государств Каспийского моря, он отметил, что Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и Иран проведут переговоры по таким вопросам, как нефть и газ, энергетика, транспорт, наука, окружающая среда и сельское хозяйство.

Далее он заявил, что Мохбер будет возглавлять иранскую делегацию на мероприятии, отметив, что некоторые министры и другие должностные лица исполнительной власти будут сопровождать первого вице-президента, чтобы найти пути расширения экономического взаимодействия с другими государствами-членами.

По его словам, в рамках форума планируется провести около 12 специализированных круглых столов в присутствии экспертов и официальных лиц заинтересованных сторон.