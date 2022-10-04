Тегеран, 4 октября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Иранская авиакомпания «Махан Эйр» объявила, что самолёт рейса Тегеран—Кванджу благополучно приземлился в назначенное время. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 октября.

خسرو حیرت نگاری Mahan Air

Заявление было опубликовано в ответ на новости об угрозе взрыва в самолете Airbus A340, следовавшем из Тегерана в Кванджу.

«Как только пилот был предупрежден о возможности взрыва бомбы, он сообщил об этом в диспетчерскую вышку и запросил экстренную посадку в Индии», — говорится в отчете. Согласно данным, никто из пассажиров не пострадал.

Согласно данным Mehr News, такие сообщения, по-видимому, направлены на подрыв государственной безопасности, а также нанесение финансового и материального ущерба.