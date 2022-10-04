Тегеран, , 08:11 — REGNUM 3 октября представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что между Тегераном и Вашингтоном состоялся обмен мнениями в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед журналистами на своей еженедельной пресс-конференции, Насер Канани заявил, что Генеральная Ассамблея ООН является хорошей возможностью для переговоров об отмене санкций.

Он отметил, что через различных посредников Иран и Соединенные Штаты обменялись сообщениями в кулуарах сессии.

«Исламская Республика верна достижению хорошего и прочного соглашения», — подчеркнул дипломат, заявив, что Тегеран уже представил свою позицию по окончательному тексту документа.

Отвечая на вопрос об агрессии против иранских посольств за рубежом, пресс-секретарь сообщил, что некоторые представительства Ирана в европейских странах подверглись нападкам со стороны определенных лиц и групп, которых считают противниками революции и сторонниками насилия.