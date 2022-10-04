Тегеран, , 08:11 — REGNUM Согласно данным ФАО, производство зерновых в Иране увеличилось на 13,5 процента до 20,3 миллиона тонн в 2022 году, что делает страну 14-м по величине производителем пшеницы в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 октября.

Иран

Последний отчет, опубликованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), показывает, что производство зерновых в Иране увеличилось с 17,9 млн тонн в 2021 году до 20,3 млн тонн в 2022 году, что свидетельствует о росте на 2,4 млн тонн.

Рост производства зерновых в Иране проходит на фоне сокращения мирового производства на 1,4 процента.

Согласно отчету ФАО, производство исключительно пшеницы в Иране выросло с 10,4 млн тонн в 2021 году до 13 млн тонн в 2022 году. Запасы пшеницы в Иране к концу 2021 года составили 11,5 млн тонн.

Ожидается, что к концу 2022 года этот показатель достигнет 12,8 млн тонн.