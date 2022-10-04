Красноярск, 4 октября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Прокуратура в Красноярске направила в суд уголовное дело о хищении, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге заведующими детским садом. Как сообщили ИА REGNUM 4 октября в краевой прокуратуре, подозреваемые причинили местному бюджету ущерб в размере более 6,7 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным ведомства, в период с 2014 по 2022 год обвиняемые оформили на работу 14 человек. Фактически они в учреждении не трудились. Обвиняемые же систематически вносили сведения о начислении «мёртвым душам» заработной платы. Полученными деньгами заведующие распоряжались по своему усмотрению.

Нарушения выявила прокуратура. С женщинами был расторгнут трудовой договор, возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования прокурор обратился в суд с иском о взыскании причинённого ущерба. Арестовано имущество обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске воспитателя одного из детских садов будут судить за истязание детей.

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