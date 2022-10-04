Посёлок городского типа Сибирцево, Приморский край, 4 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал 3 октября на полигоне, где проходят мобилизационные сборы. На этот раз в Сибирцево.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бойцы и техника

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«Нам важно понимать, в каких условиях готовятся наши земляки, чем обеспечены. Всё положенное ребята получили в части, но есть потребность в спальниках, ковриках и дополнительном оснащении техническими средствами. В ближайшие дни подвезём дроны, средства визуального контроля и связи.

Обсудили текущие вопросы. Например, как быть с кредитами. Для мобилизованных принят закон о «кредитных каникулах». Будем помогать в оформлении документов, в ближайшее время банки организуют работу на местах.

Поможем и тёплыми вещами, которые передают жители края. Главы муниципалитетов окажут помощь семьям военнослужащих. Будем держать эту связь неразрывно, периодически выезжать на места», — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные структуры Минобороны России организовали работы по размещению мобилизованных граждан в автономных полевых лагерях (АПЛ-500), развёртываемых непосредственно на учебных полигонах.