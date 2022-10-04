Южно-Сахалинск, , 06:43 — REGNUM После прохождения дополнительного медицинского обследования домой вернули более 100 ранее мобилизованных для участия в специальной военной операции жителей Сахалина, об этом на брифинге 4 октября рассказал заместитель председателя правительства островного региона Владимир Ющук, написало astv.ru.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он пояснил, что каждый случай ошибочной мобилизации разбирается специальной комиссией. Рассматриваются юридические и медицинские вопросы, а также наличие опыта боевых действий.

Также домой вернули более 40 человек по иным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке практически завершилась частичная мобилизация резервистов для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Задание, полученное от Минобороны, выполнено.