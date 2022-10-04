Пекин, 4 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Учитывая экономическую устойчивость Китая и его ключевое положение в мировой экономике и цепочках поставок, риторика «отделения от Китая» не только нереалистична, но и недальновидна, считают эксперты, передает 4 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Будучи второй по величине экономикой в мире, Китай играет значительную роль в глобальных цепочках поставок и будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики, сказал старший вице-президент ведущего тайского банка Kasikornbank Вичай Кинчонг Чой.

Динамичная промышленная экосистема Китая, надежная инфраструктура, прозрачная бизнес-среда и огромный внутренний рынок — все это делает его привлекательным для иностранных инвестиций, сказал Чой.

Разъединение или изоляция стран или регионов противоречит глобализации, заявил Синьхуа директор Центра управления и устойчивого развития Национального университета Сингапура Лоуренс Лох.

«Мы должны оставаться непоколебимыми в экономическом обосновании глобализации», — сказал Лох, отметив, что глобализация способствует мобильности ресурсов и результатов, обеспечивая повышение эффективности для стран.

Отметив, что тенденция глобализации необратима, президент Центра новой инклюзивной Азии, неправительственного малайзийского аналитического центра, Кох Кинг Ки сказал, что открытое, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество остается способом продвижения вперед.

По словам Кох, в последнее десятилетие вклад Китая в глобальный экономический рост оставался на уровне около 30%. Это крупнейшая в мире страна по торговле товарами и один из основных торговых партнеров более чем 120 стран и регионов.

«Мир стал более зависимым от Китая как поставщика, так и потребителя», — сказал он, добавив, что Китай выступает за многосторонность и продвигает открытое, инклюзивное и взаимовыгодное сотрудничество через региональные платформы сотрудничества, такие как Зона свободной торговли АСЕАН-Китай и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство.

Глобализация без Китая — это не глобализация, а «отделение от Китая» — совершенно пустые разговоры, заявил представитель Японской ассоциации содействия международной торговле Юки Изумикава.

Директор Китайско-Бразильского центра исследований и бизнеса Ронни Линс сравнил «отделение от Китая» со снятием двигателя и колес с транспортного средства. Эксперты заявили, что компаниям требуются годы, чтобы построить полную цепочку поставок, и опрометчивое изменение любого звена в цепочке поставок было бы неэкономичным или даже нереалистичным.