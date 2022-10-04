Лондон, , 06:39 — REGNUM Великобритания обладает «стратегической стойкостью», чтобы продолжать поддерживать Киев в борьбе с Россией, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли 3 октября в ходе выступления на конференции правящей в королевстве Консервативной партии.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, помощь будет оказываться до тех пор, пока киевский режим «не одержит победу». Глава ведомства отметил, что Лондон не желает быть «наблюдателем» за мировыми событиями, а выступает как «игрок на поле».

Клеверли добавил, что Великобритания никогда не признает воссоединение Крыма, ЛНР, ДНР, Луганской и Запорожской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля высказал начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон заявил, что королевство должно быть готово к прямому военному конфликту с РФ.