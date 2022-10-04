Лондон, 4 октября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Великобритания обладает «стратегической стойкостью», чтобы продолжать поддерживать Киев в борьбе с Россией, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли 3 октября в ходе выступления на конференции правящей в королевстве Консервативной партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

По его словам, помощь будет оказываться до тех пор, пока киевский режим «не одержит победу». Глава ведомства отметил, что Лондон не желает быть «наблюдателем» за мировыми событиями, а выступает как «игрок на поле».

Клеверли добавил, что Великобритания никогда не признает воссоединение Крыма, ЛНР, ДНР, Луганской и Запорожской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля высказал начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон заявил, что королевство должно быть готово к прямому военному конфликту с РФ.