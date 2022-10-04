Горно-Алтайск, , 06:38 — REGNUM В Республике Алтай стартовали пятидневные учебные сборы по программе начальной военной подготовки для десятиклассников. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборы по программе НВП в Республике Алтай Телеграмм-канал Олега Хорохордина

В первой образовательной смене задействованы более 30 учащихся лицея №1 и школы №13 Горно-Алтайска. Подготовка будет проходить на базе учебно-методического центра «Авангард».

Всего до конца года планируется задействовать в сборах более 250 горно-алтайских школьников. После нового года в сборах будут принимать участие десятиклассники из районов республики.

«Эти сборы — традиционные, они являются практической частью предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В программе — строевая и огневая подготовка, основы военной службы. Уверен, что полученные умения и навыки сделают школьников еще более мотивированными, целеустремленными и сильными!» - отметил глава региона.