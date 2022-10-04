Чита, 4 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите 4 октября в 27 учебных заведениях прошла эвакуация после поступления сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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По её данным, сообщения о минировании получили 26 общеобразовательных школ, а также школа-интернат. Из всех учебных заведений были эвакуированы учащиеся и учителя, на месте работают специальные службы.

Ранее со ссылкой на родителей и учеников о новой волне «минирования» читинских школ сообщали местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверяют сообщения злоумышленников о минировании детских садов, школ и зоопарка.

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