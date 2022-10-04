Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Судебными исками американским СМИ за распространение клеветы и лжи пригрозил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сказано в опубликованном 3 октября заявлении политика в соцсетях.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп уточняет, что после иска, поданного против CNN, в ближайшие недели или месяцы его команда подготовит иски в отношении большого количества СМИ. Конкретные СМИ Трамп не называет, однако указывает, что будет судиться со СМИ, выпускающими «фейковые новости, за их ложь, клевету и недобросовестные действия».

Кроме того, экс-глава Белого дома не исключил возможности подачи иска против комитета, расследующего обстоятельства штурма Капитолия. Трамп обвинил членов комитета в нежелании расследовать реальные нарушения в ходе выборов президента в 2020 году. По мнению Трампа, действия комитета направлены против «людей и патриотов, кто пожаловался и задал вопросы об этом».

Трамп добавил, что гордится подачей иска против телеканала CNN, который экс-президент США назвал когда-то престижным, но превратившимся «в распространителя дезинформации, клеветы и фейковых новостей».

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