Нижний Тагил, Свердловская область, 4 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В ДТП в Нижнем Тагиле Свердловской области пострадал 10-летний велосипедист. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Черноисточинском шоссе вечером 3 октября. Водитель иномарки наехала на юного велосипедиста, когда тот пересекал пешеходный переход, не спешившись. Женщина пояснила правоохранителям, что совершала поворот направо, а перед этим убедилась в отсутствии пешеходов. При этом мальчик выехал на переход неожиданно, столкновения избежать не удалось.

Ребёнка доставили в больницу с сотрясением головного мозга. На виновницу аварии составили административный протокол за непредоставление преимущества в движении велосипедисту.