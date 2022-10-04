Берлин, , 06:20 — REGNUM Военные США следят за местами продвижения вооруженных сил России и передают эти сведения киевскому режиму, заявил эксперт-разведчик Грег Остин в интервью немецкому журналу Spiegel.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что речь идет о «регулярном обмене большим количеством информации». Вместе с тем Остин утверждает, что США избегают прямого военного вмешательства в ситуацию на территории бывш. УССР.

Эксперт добавил, что Киев также получает секретные данные от Великобритании, Польши и прибалтийских республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября обозреватель немецкой газеты Die Zeit Хольгер Старк написал, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) передает киевскому режиму спутниковые изображения, а также записи радиоперехватов и телефонных разговоров.

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