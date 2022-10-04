Благовещенск, 4 октября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В течение двух месяцев из Китая в Россию по трансграничному мосту Хэйхэ-Благовещенск доставили 600 единиц техники. Общая стоимость специализированных автомобилей оценивается в 240 млн юаней, сообщило издание Biang.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

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По информации администрации города Хэйхэ, такое количество техники было экспортировано в Россию из Китая за два месяца, с 4 августа по 29 сентября.

«В общей сложности было вывезено 600 единиц специализированной техники. Общий объем экспорта составил 240 миллионов юаней», — говорится в сообщении администрации китайского города.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм вывоза спецтехники из Китая в России предусмотрели в конце июля. Тогда разрешили приезжать в Хэйхэ двум российским водителям, один из которых возвращался обратно, управляя приобретённой спецтехникой. Новый трансграничный мост через реку Амур был открыт 10 июня.