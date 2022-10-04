Южно-Сахалинск, 4 октября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Сахалин направил в Шахтёрск Донецкой Народной Республики спортивные инвентарь и оборудование, сообщили в телеграм-канале правительства островного региона.

Спортзал

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Тренажёры и инвентарь получили физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», детско-юношеская спортивная школа, спортивный клуб «Рось».

«От себя лично и от спортивной общественности города выражаю огромную благодарность руководству Сахалинской области. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, направленное на развитие спорта в нашем городе», — сказал мэр Шахтёрска Александр Шатов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поставил задачу перед всеми органами власти островного региона держать на контроле условия быта на полигонах, где находятся мобилизованные.