Пекин, 4 октября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Пекинский Стадион Трудящихся, который был введен в эксплуатацию в 1959 году и принимал ряд крупномасштабных спортивных мероприятий, включая первые Национальные игры, Азиатские игры 1990 года и некоторые мероприятия во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, приобретет новый вид после масштабного проекта реконструкции, который, как ожидается, будет завершен к концу года, сообщает 3 октября газета China Daily.

Peter23 Стадион в Пекине

За последние шесть десятилетий эта площадка стала важным местом для любителей спорта в китайской столице, а также магнитом для любителей музыки по всей стране, которые стали свидетелями появления китайского рок-н-ролла в 1986 году и наслаждались бесчисленными выступлениями местных и зарубежных певцов и музыкантов. После реконструкции он будет преобразован в профессиональный стадион мирового класса для проведения футбольных матчей.

Обновленный Стадион Трудящихся с высококачественными коммерческими объектами и огромным зеленым общественным пространством также станет крупнейшим городским парковым комплексом столицы и главным памятным зданием в городе.