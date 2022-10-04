Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM В Свердловской области правоохранители в рамках рейдов проверили более 20 тыс. мигрантов. Выявлено 1816 административных правонарушений, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского главка МВД.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятия проходили в регионе с 19 по 23 сентября. Наиболее частыми нарушениями миграционного законодательства стали несоблюдение режима пребывания на территории России и нарушений правил привлечения и использования иностранных работников.

Возбуждено 94 уголовных дела по факту фиктивных регистраций по месту жительства, постановки на учёт по месту пребывания иностранцев, а также использованию поддельных миграционных карт. Выдворению из страны подвергнут 200 человек. Кроме того, иностранцам выписаны штрафы на общую сумму 2,8 млн рублей.