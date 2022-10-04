Вашингтон, 4 октября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX потратила на обеспечение доступа боевиков киевского режима к своей интернет-сети Starlink уже порядка $80 млн. Об этом Маск 3 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Steve Jurvetson Илон Маск

Илон Маск «Затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на [территории бывш. УССР] пока что составляют примерно 80 млн долларов».

Напомним, Маск 27 февраля объявил об открытии Киеву доступа к своей глобальной системе Starlink. По информации американских СМИ, боевики киевского режима использует предоставленные Маском возможности спутниковой связи для нанесения ударов по российским войскам.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмена и миллиардера Илона Маска и папу Римского Франциска обозвал «аборигенами» представитель киевского террористического режима Алексей Арестович.