Сеул, , 06:09 — REGNUM Северная Корея не отвечала на запросы Сеула по межкорейской линии связи после испытательного пуска баллистической ракеты, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.

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«Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 по московскому времени — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что линии связи находятся в исправном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты. Ракета пролетела 4500 километров и упала в Тихом океане. Отмечалось, что боеприпас пролетел над территорией Японии. Ряд экспертов предполагают, что Пхеньян запускал ракету «Хвасон-12». Всего с начала 2022 года КНДР провела более 20 испытательных пусков ракет.