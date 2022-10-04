Сеул, 4 октября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Северная Корея не отвечала на запросы Сеула по межкорейской линии связи после испытательного пуска баллистической ракеты, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи.

ИА REGNUM Южная Корея

«Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 по московскому времени — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что линии связи находятся в исправном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск баллистической ракеты. Ракета пролетела 4500 километров и упала в Тихом океане. Отмечалось, что боеприпас пролетел над территорией Японии. Ряд экспертов предполагают, что Пхеньян запускал ракету «Хвасон-12». Всего с начала 2022 года КНДР провела более 20 испытательных пусков ракет.