Пекин, 4 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Эксперты подчеркнули роль центрального правительства в системе реинкарнации в рамках тибетского буддизма, заявив, что это историческая традиция, согласно которой реинкарнация далай-ламы и других ныне живущих Будд подлежит одобрению центральной властью страны, сообщает 4 октября газета China Dadily.

Bhavanajagat.com Индира Ганди и Далай Лама

Они выступили с данным замечаниями на Международном вебинаре о религиозных ритуалах и исторических обычаях реинкарнации живых будд 3 октября. Вебинар, спонсируемый тремя китайскими учреждениями, включая Китайское общество по изучению прав человека, был проведен в кулуарах 51-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

В течение многих лет, руководствуясь «политическими мотивами», группа далай-ламы последовательно раздувала темы о реинкарнации далай-ламы, утверждая, что 14-й далай-лама имеет право решать вопрос о его реинкарнации, а центральное правительство не имеет права «вмешиваться», сказал младший научный сотрудник Института тибетологии Сычуаньского университета Фан Саньпин.

Он подчеркнул, что жалоба далай-ламы нарушает историческую конвенцию. С момента основания системы реинкарнации в 13-м веке лидеры различных религиозных сект тибетского буддизма и великие живые будды были предоставлены центральными правительствами разных династий, сказал он.

По его словам, с тех пор как император Шуньчжи, первый император династии Цин (1644–1911), въехавший в Пекин, присвоил титул 5-му далай-ламе, было установлено, что все интронизации реинкарнаций далай-лам должны быть одобрены центральным правительством. Возведение на престол самого 14-го далай-ламы в 1940 году также соответствовало этой установленной процедуре, добавил Фан.

После сотен лет развития для системы реинкарнации далай-ламы были созданы полные религиозные ритуалы и исторические обычаи.

«Ядром системы является центральное правительство — высший орган власти с правом окончательного решения», — подчеркнул он.

В 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал «Закон о тибетской политике и поддержке 2020 года», в котором утверждалось, что человек, который перевоплощается, имеет единственную законную власть над тем, «где и как он или она перерождается и как эта реинкарнация должна быть признана, и есть ли необходимость в этом для Далай-ламы 15-го». С 2021 года в США было внесено больше законопроектов по вопросу реинкарнации.

США своими действиями вмешались во внутренние дела Китая, заявил директор Института этнологии и антропологии Китайской академии общественных наук Ван Яньчжун. По словам Вана, США наверняка знают религиозные ритуалы и исторические обычаи системы реинкарнации тибетского буддизма. И тем не менее они попытались навязать свою собственную политику и волю вместо конвенции, которая действовала в течение сотен лет, а также вместо законов и нормативных актов Китая.