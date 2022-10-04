Абуджа, , 06:05 — REGNUM Нигерийское агентство по борьбе с наркотрафиком задержало наркобарона и конфисковало крупную партию запрещенных веществ в Лагосе. Об этом заявил официальный представитель нигерийского национального агентства по борьбе с наркотиками Феми Бабафеми в ходе брифинга.

Нигерия

По его словам, в ходе спецоперации ведомство изъяло наркотические вещества на общую сумму 8,8 млрд наиров (около $20 млн). Они изготавливались в доме наркобарона в районе Лекки. По Бабафеми добавил, что задержанный преступник является одним из крупнейших поставщиков запрещенных веществ и Нигерии. Подробности и личность задержанного не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Доминиканской Республике силовики изъяли партию в более чем 480 килограммов наркотиков. Отмечалось, что по подозрениям в наркоторговле задержаны трое граждан Доминиканы и один колумбиец.