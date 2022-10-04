Томск, , 06:04 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о пожароопасной погоде в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным Томского гидрометцентра, 4–7 октября местами по региону сохранится высокий, 4 класс пожарной опасности.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.

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