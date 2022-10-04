Томск, 4 октября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о пожароопасной погоде в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

По данным Томского гидрометцентра, 4–7 октября местами по региону сохранится высокий, 4 класс пожарной опасности.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.