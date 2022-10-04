Красноярск, 4 октября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. В Красноярске на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода, временами пройдут дожди с мокрым снегом. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По предварительным данным синоптиков, в выходные (8-9 октября) в столице края осадков не ожидается.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +2…-4 °С, днём будет +3…+9 °С. В воскресенье, 9 октября, потеплеет до +15…+17 °С.

В течение рабочей недели температурный режим будет на 1-3 °С ниже нормы. Выходные будут тёплыми — на 3-6 °С выше средних многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края 4 октября ожидаются сильный ветер, мокрый снег, на дорогах гололедица.