Вашингтон, 4 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Перспектива мирных переговоров по конфликту между Москвой и Киевом определится в зимние месяцы, когда жители США и Европы сосредоточатся на проблемах внутри своих стран. Такое заявление сделал экс-сенатор США от штата Виргиния Ричард Блэк в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Экс-сенатор указал, что на сегодняшний день ситуация по конфликту на территории б. УССР неопределённая, шансы на мирные переговоры сейчас не ясны. По мнению Блэка, нужно будет посмотреть на развитие ситуации зимой.

«Я думаю, что шансы на мирные переговоры могут появиться, когда люди начнут осознавать, что надо прекратить отправлять деньги на оружие по всему миру, пора начать думать о происходящем дома», — отметил экс-сенатор.

Блэк пояснил, что в США экономика становится всё более неустойчивой, и со временем, как в США, так и в Европе люди начнут чаще обращать внимание на внутренние проблемы в своих странах. По мнению Блэка, уже предстоящей зимой появится шанс на мирные переговоры по конфликту между Москвой и Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-сенатор США Блэк спрогнозировал признание новых регионов России международным сообществом.