Токио, , 06:01 — REGNUM КНДР могла запустить в сторону Японии межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-12», заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада на пресс-конференции 4 октября по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности в Токио.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

По его словам, снаряд мог пролететь 4,6 тыс. км, что является рекордным значением за все время провидения Пхеньяном ракетных испытаний. Хамада отметил, что параметры запущенной ракеты превышают показатели, которые характерны для баллистических ракет средней дальности.

Глава минбороны добавил, что снаряд упал в 3,2 тыс. км к востоку от японской префектуры Иватэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что выражает протест Пхеньяну в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, которая пролетела над японской территорией.

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