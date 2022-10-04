Якутск, , 05:59 — REGNUM Количество жителей Якутии, которых намерены призвать из резерва для участия в спецоперации в защиту Донбасса, не увеличилось. Об этом заявил на брифинге военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сложная транспортная схема сегодня не позволяет одновременно такое большое количество граждан привезти в город Якутск и отправить в соединения воинской части Восточного военного округа. Поэтому у нас продолжается всё планово. Никакого увеличения объёмов не произошло. Как у нас было определённое задание в начале частично мобилизации, так оно и осталось для республики», — отметил военком.

Он также призвал учесть то, что часть резервистов была призвана по ошибке, и сейчас возвращается домой. Кроме того, часть студентов, обучающихся в неаккредитованных учебных заведениях и ранее не имевших отсрочки, получили её по решению президента. Поэтому в республике продолжают вручать повестки, объяснил Александр Авдонин.

Как сообщало ИА REGNUM, домой вернулись более 300 жителей Якутии, мобилизованных по ошибке. В координационный центр республики продолжают поступать обращения по вопросам мобилизации.