Пекин, , 05:54 — REGNUM Грузовые перевозки по водным путям Китая продолжали неуклонно расти в течение первых восьми месяцев года, при этом общий объем перевозок вырос на 4,9% в годовом исчислении, свидетельствуют официальные данные, передает 3 октября агентство Синьхуа.

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По данным Министерства транспорта Китая, за этот период по водным путям страны было перевезено более 5,57 млрд тонн грузов. По данным министерства, только в августе водные пути Китая перевалили 731,69 млн тонн грузов.

В период с января по август провинция Хубэй в центральном Китае лидировала по росту среди прочих регионов страны, сообщив о годовом росте на 24,3%, далее расположились провинция Ляонин на северо-востоке Китая и провинция Хайнань на юге Китая, также показывают данные.