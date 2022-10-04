Пекин, 4 октября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Грузовые перевозки по водным путям Китая продолжали неуклонно расти в течение первых восьми месяцев года, при этом общий объем перевозок вырос на 4,9% в годовом исчислении, свидетельствуют официальные данные, передает 3 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства транспорта Китая, за этот период по водным путям страны было перевезено более 5,57 млрд тонн грузов. По данным министерства, только в августе водные пути Китая перевалили 731,69 млн тонн грузов.

В период с января по август провинция Хубэй в центральном Китае лидировала по росту среди прочих регионов страны, сообщив о годовом росте на 24,3%, далее расположились провинция Ляонин на северо-востоке Китая и провинция Хайнань на юге Китая, также показывают данные.