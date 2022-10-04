Кемерово, , 05:52 — REGNUM Это борьба с нацизмом. Так охарактеризовал спецоперацию России на территории бывш. УССР участник боевых действий на Северном Кавказе из Кемеровской области Вадим Роговских.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правильно, что Россия помогает Донбассу, всем русским людям на [территории бывш. УССР]. Правильно, что началась спецоперация по демилитаризации и денацификации [территории бывш. УССР], — подчеркнул он. — Каждый российский человек должен поддерживать то, что происходит, поддерживать наших солдат и тех, кто трудится сейчас в Донбассе ради Победы. Хотя мы находимся в Сибири, далеко от тех мест, моральная поддержка доходит до людей, осознание того, что они не одни, что Россия с ними. Моя Родина возвращается — это замечательно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, страны, поставляющие вооружение киевскому режиму, должны понимать, что втягиваются в конфликт с Россией.

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