Кемерово, 4 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Это борьба с нацизмом. Так охарактеризовал спецоперацию России на территории бывш. УССР участник боевых действий на Северном Кавказе из Кемеровской области Вадим Роговских.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Правильно, что Россия помогает Донбассу, всем русским людям на [территории бывш. УССР]. Правильно, что началась спецоперация по демилитаризации и денацификации [территории бывш. УССР], — подчеркнул он. — Каждый российский человек должен поддерживать то, что происходит, поддерживать наших солдат и тех, кто трудится сейчас в Донбассе ради Победы. Хотя мы находимся в Сибири, далеко от тех мест, моральная поддержка доходит до людей, осознание того, что они не одни, что Россия с ними. Моя Родина возвращается — это замечательно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, страны, поставляющие вооружение киевскому режиму, должны понимать, что втягиваются в конфликт с Россией.

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