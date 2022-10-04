ВМФ России и Китая завершили второе совместное патрулирование Тихого океана
Москва, 4 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана, включая северные районы вблизи Аляски. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, в настоящее время отряд кораблей ТОФ уже вернулся во Владивосток после завершения дальнего похода.
Военные моряки России и Китая в ходе совместного патрулирования отработали маневрирование в составе различных корабельных строёв, организацию связи между кораблями отряда, а также провели различные совместные учения и тренировки.
Как сообщало ИА REGNUM, корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана за 12 дней прошли более трёх тысяч морских миль.
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