Красноярск, , 05:38 — REGNUM Количество заболевших острыми респираторными инфекциями уже вторую неделю снижается в Красноярском крае. Об этом 4 октября в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, за прошедшую неделю у более 11,5 тыс. жителей региона установлен диагноз ОРВИ, в том числе заболели более 2 тыс. школьников.

На сегодняшний день на карантин по ОРВИ в крае закрыто три класса в двух школах (город Минусинск и Рыбинский район), а также одна группа в детсаду в Берёзовском районе.

Прививку против гриппа сделали уже почти полмиллиона жителей края, в том числе около 100 тысяч школьников.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, на неделе с 26 сентября по 2 октября в России отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Прививочная кампания против гриппа продолжается. Привито более 24,2 млн человек, что составляет 16,5% от численности населения страны.

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