Берлин, 4 октября, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут заставить Европу прекратить помощь киевскому режиму, заявил профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием. Люди обвиняют санкции в росте цен на энергоносители», — заявил он.

Диверсии на газопроводах, по словам профессора, подняли уровень тревожности в европейском обществе, которое и так обеспокоено ростом цен на электроэнергию. Он добавил, что уровень поддержки антироссийских санкций в Евросоюзе продолжает снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил, что у США было больше всех мотивов для диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, Вашингтон от ситуации получил наибольшую выгоду.