4 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Имело ли место завышение цен или нет, решит антимонопольная служба, которая уже начала проверку. А пока же можно сделать вывод о том, что рынок наводнили б/у бронежилеты, в том числе от неких частных лиц, и их стоимость варьируется в зависимости от аппетитов продавца, доходя порой до 500 тыс. рублей за комплект.

Анастасия Степанова, , 10:49 — REGNUM Во время пандемии разного рода «бизнесмены», коих ранее называли словом «барыги», резко подняли цены на всё — начиная от масок и заканчивая антисептиками. Рост цен был астрономическим, несмотря на то, что затраты на производство не выросли. Просто кто-то захотел знатно навариться на панике и ситуации. Кому-то это удалось. Неужели сейчас история повторяется уже с обмундированием для мобилизованных и средствами защиты, которые могут спасти жизнь? То в одном телеграм-паблике, то в другом стали появляться скриншоты сайтов с совершенно непотребными ценами на те же бронежилеты. Ситуацией уже заинтересовалась ФАС России, которая пообещала при «обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов» принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения. Что же происходит с такими нужными сейчас товарами?

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

В конце сентября 2022 года ФАС РФ в своем сообщении уточнила, что в адрес ведомства от депутатов и граждан поступили жалобы «на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты».

Для анализа цен ФАС РФ обратилась в торговые сети «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI» «с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию», в том числе данные о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август–сентябрь 2022 года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен.

Помимо этого, схожие запросы направлены и торговым площадкам — Яндекс, Ozon и Wildberries.

Ситуация с ценами

На сайтах по продаже разных товаров, например «Авито», на сегодня стоимость одних и тех же бронежилетов и прочей продукции варьируется в зависимости от региона. В продаже появились и бывшие в употреблении товары, например, некое частное лицо в с. Валуйки Белгородской области продаёт тактическую разгрузку «бронижилет плиточник с плитами натовского образца класс зашиты 4 срочно» (орфография автора сохранена). Стоимость — 25 тыс. рублей. На той же площадке бронежилет 6Б45, но уже в Санкт-Петербурге и новый, готовы отдать за 40 тыс. рублей. В Москве частное лицо этот же бронежилет предлагает за 25 тыс. рублей и, судя по всему, предлагается доставка из ближнего зарубежья.

Если изучить предложения разных интернет-магазинов по продаже спецтоваров, то цена за тот же бронежилет и там будет отличаться: на сайте «Ратник» за б/у товар «Бронежилет Ратник 6Б45» (чехол + комплект плит «Гранит 5А») просят 50-80 тыс. рублей, на сайте spec-army тот же товар с пометкой б/у указан по цене 17 927 р, на military71 — 30 тыс. рублей. На торговой площадке Ozon частное лицо предлагает его же уже за 57 200 рублей (без скидки за 63 тыс. рублей).

Откуда у всех вышеуказанных продавцов оказались такие товары, да ещё и побывавшие в употреблении, не сообщается.

Продажа бронежилета на OZON Продажа бронежилетов на «Авито»

На сегодня в ряде регионов власти объявили о централизованном закупе необходимого обмундирования, медизделий для нужд мобилизованных. На сайте госзакупок тендеров по приобретению соответствующих товаров пока нет. Но вот, например, буквально на днях итоги торгов на поставку бронежилетов и шлемов подвела администрация городского поселения «Поселок Красная Яруга» Белгородской области (для чьих нужд — не указано). Для обоснования начальной цены контракта были использованы результаты запроса цен у поставщиков и метод анализа рынка. Всего поступило три предложения: на бронежилеты цена варьировалась от 17 до 20 тыс. рублей за единицу, на шлемы — от 15,5 до 26,25 тыс. рублей. Всего планировалось закупить десять бронежилетов класса защитной структуры Бр4 наружного ношения и десять шлемов. Так как в тендере принял участие лишь один заявитель, то контракт может быть подписан по максимальной цене — 355 тыс. рублей, то есть по 15,5 тыс. рублей за каждый шлем и по 20 тыс. рублей за каждый бронежилет. Данные продавца пока в карточке не раскрыты.

Торговых сетей, которые предлагают спецпродукцию, гораздо больше, чем производителей. Помимо официальных магазинов, в соцсетях действуют группы, где, например, можно приобрести те же бронежилеты «Ратник». Владелец одного из пабликов публично заявил для «полиции и контрразведки», что «данные бронежилеты отношения к армии России не имеют, ни когда на вооружении не стояли, это частная собственность». Видимо, источник поступления подобных товаров в частные руки заинтересовал не только обычных пользователей.

После объявления частичной мобилизации и увеличения спроса на спецодежду в Интернете появилось много информации о необоснованном росте цен. В дело вмешалась ФАС РФ, но результаты проверок пока не оглашались.

Мобилизованные Александр Погожев © ИА REGNUM

Торговые сети и их бенефициары

В сообщении ФАС РФ упоминались три крупные торговые площадки — «Военторг», «Спортмастер» и «HAKKI». Видимо, их выбрали для запроса цен как одних из самых крупных в рассматриваемом сегменте. Что это за сети и кому принадлежат?

АО «Военторг» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в 2009 году. По данным с сайта Минобороны РФ, предприятие создано президентским указом и на сегодня среди прочего осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды. Более того, распоряжением правительства РФ от 2016 года АО «Военторг» определено единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных Сил России. По данным с сайта ведомства, в составе акционерного общества — АО «Военторг-Запад», АО «Военторг-Юг», АО «Военторг-Центр», АО «Военторг-Восток», АО «Военторг-Москва», ООО «Военторг-Ритейл» и АО «43 Центральный экспериментальный комбинат».

Итак, с «Военторгом» всё понятно — крупный поставщик и производитель военной формы, находится под контролем Минобороны РФ.

В «Военторге» Министерство обороны России

Вторая упомянутая сеть — это «Спортмастер». На сайте она позиционируется как международная сеть спортивных магазинов.

Компания после того как попала в сообщение ФАС, в СМИ публично заявила, что не повышала цены за последние три месяца и не реализует спецодежду и обмундирование.

Компания «Спортмастер» зарегистрирована в ЕГРЮЛ в 2005 году, её единственный владелец базируется в Сингапуре — частная компания с ограниченной ответственностью «Спортмастер Оперейшнз Пте. ЛТД.». По итогам 2021 года ООО получило выручку 129 млрд рублей и чистую прибыль — 13,6 млрд рублей. Компания была поставщиком порядка 90 госконтрактов.

Что касается третьей упомянутой ФАС сети — HAKKI, то она представляет собой армейский интернет-магазин и сеть розничных магазинов. При этом на сайте магазина на сегодня висит вот такое объявление: «Уважаемые клиенты! Стоимость товаров в розничных магазинах HAKKI может отличаться от указанных на сайте HAKKI. RU из-за D-Dos Атак европейских хаккеров», потому «уточняйте стоимость товаров по телефону службы поддержки либо на кассе перед покупкой». Не цены выросли, а хакеры виноваты?

Юрлицом сети HAKKI является ООО «Максима», зарегистрированное в 2014 году. В выписке ЕГРЮЛ есть также пометка, что 26 сентября 2022 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)». При этом недостоверными помечены сведения о гендиректоре — «сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем)».

Подготовка к выдаче военной одежды Александр Полегенько © ИА REGNUM

По итогам 2020 года компания указала достаточно скромную выручку — 34,3 млн рублей, данных за 2021 год в открытом доступе нет.

Владелец этого актива — Сергей Акименко, которому также ранее принадлежала доля в ООО «Арсенал» (ликвидировано в 2018 году как банкрот, также занималось продажей спецодежды), совладельцами которого были Вадим Сидоров и Денис Малков. В активе последнего — спецмагазины ООО «Тыловик» и ООО «Тыловик МСК». На сайте сети HAKKI также есть отсылка на сайт «Тыловик» и магазин «Военторг Тыловик — Дмитровская». Сотрудничает сеть и с компаниями из дивизиона «Военторга».

Имело ли место завышение цен или нет, решит антимонопольная служба, которая и должна будет принять соответствующие решения. А пока же можно сделать вывод о том, что рынок наводнили б/у бронежилеты, в том числе от неких частных лиц, и их стоимость варьируется в зависимости от аппетитов продавца, доходя порой до 500 тыс. рублей за комплект.

В соцсетях от возмущенных граждан уже звучат предложения «провести ревизии всех военных складов немедленно», «выявить барыг-преступников, каналы сбыта», а имущество «реквизировать и обмундировать солдат».