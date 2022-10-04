Вашингтон, , 05:32 — REGNUM США призывают Северную Корею воздержаться от дестабилизации обстановки на Корейском полуострове и начать диалог, завил помощник главы американского Госдепа Дэниел Критенбринк в ходе видеоконференции.

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«Мы призываем КНДР встать на путь диалога, взять на себя обязательства заняться серьезной и последовательной дипломатией, а также воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий», — заявил он.

Чиновник добавил, что США якобы не закрывали дверей дипломатии для Пхеньяна. Также он выразил сожаление в связи с ракетными испытаниями КНДР

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По предварительным данным, ракета преодолела 4,5 километров с максимальной скоростью, достигающей 17 махов. При этом боеприпас пролетел над территорией Японии и упал в Тихом океане. Ряд экспертов не исключают, что Пхеньян испытывал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-12».