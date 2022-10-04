Якутск, , 05:25 — REGNUM В Якутии освобождены от должностей заместители руководителей министерств, курирующих вопросы транспорта и экологии. Информация об этом решении опубликована в телеграм-канале главы региона Айсена Николаева.

Отставка

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Уволены заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Филиппов и первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Семён Яковлев.

Причины их снятия с должностей не объясняются. Оба чиновника работали заместителями министров с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровых перестановок, заявлял Айсен Николаев год назад.