Вашингтон, 4 октября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в будущем, далеко не сразу, но будет признано мировым сообществом. Такое заявление сделал 3 октября экс-сенатор США Ричард Блэк в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

«Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу, но в конечном счете это произойдет», — указал Блэк.

Как пояснил экс-сенатор, всякий раз, когда происходят подобные события, новые границы признаются первоначально только ближайшими союзниками. Однако, Блэк убеждён, что процесс со временем начнёт продвигаться и в конечном итоге международное признание новых регионов частью России обязательно произойдёт.

Также экс-сенатор отметил, что воссоединение регионов с Россией даёт Москве возможность продвигать свои политические интересы.

По мнению Блэка, крайне сомнительно, что Киев сможет забрать назад территории, вновь ставшие частью России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея поддержала результаты референдума о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.