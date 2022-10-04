Москва, 4 октября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Во вторник, 4 октября, в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

В ночь на 5 октября в столице также ожидается дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с, при порывах до 17 м/с, ночью — южный 3−8 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В среду 5 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +7… +12 °C, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, атмосферное давление 745 (+3) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди в Москве утихнут к 5 октября, затем возможны лишь кратковременные осадки.