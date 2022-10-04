Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Обрушившийся 28 сентября на штат Флорида (США) ураган четвёртой категории «Иэн» не повлиял на подготовку космического корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon-9 к запуску на Международную космическую станцию (МКС) миссии Crew-5 с космонавтом из России Анной Кикиной. Об этом представитель компании SpaceX Бенджи Рид 3 октября заявил на пресс-конференции NASA.

Пилотируемый космический корабль Dragon Official SpaceX Photos

Бенджи Рид «Dragon и Falcon находятся в полном порядке».

По словам Рида, ответственная за запуск команда «сохранила их в ходе урагана «Иэн» и выкатила их» на выходных на стартовую площадку. Представитель SpaceX также отметил, что готовящийся к запуску корабль Dragon ранее уже использовался для доставки и возвращения с МКС миссии Crew-3. С учётом опыта предыдущего полёта в его конструкцию внесли некоторые изменения.

Старт Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) первоначально был запланирован на 3 октября. В связи перемещающимся по штату Флорида урагану «Иэн» запуск был перенесён на 5 октября. В качестве резервной даты для старта указывалось 7 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж Crew-5 американского пилотируемого корабля Crew Dragon прибыл в Космический центр имени Кеннеди в штате Флорида для прохождения заключительного этапа подготовки к полёту на МКС.

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