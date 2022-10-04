Киев, , 04:56 — REGNUM Бизнесмена и миллиардера Илона Маска и папу Римского Франциска обозвал «аборигенами» представитель киевского террористического режима Алексей Арестович. Соответствующую запись политик сделал 4 октября в своём телеграм-канале.

Алексей Арестович Интернет-представительство главы киевского режима

Арестович рассуждает о словах папы Римского, Маска и других известных людей на тему путей прекращения конфликта между Москвой и Киевом, при этом политик явно недоволен предложенными понтификом и особенно Маском вариантами.

«Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин», — пишет Арестович, упомянув канадского психолога Джордана Питерсона, заявившего в конце сентября, что Запад не может победить Россию.

Арестович предположил, что заявления, подобные тому, что сделали Маск и папа Римский, являются свидетельством широкого распространения на Западе некоего интеллектуального «тренда». Этот тренд Арестович пообещал «добить».

Напомним, папа Римский неоднократно писал о причинах кризиса, приведшего к конфликту на территории б. УССР. По мнению понтифика, толчком к началу российской спецоперации стали агрессивные действия НАТО у границ России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск в своём Twitter предложил пути выхода из конфликта между Киевом и Москвой. При этом Маск предлагал признать Крым частью России, а также перепровести референдум в Донбассе под наблюдением ООН и признать его результаты, какими бы они ни были. Для Киева Маск предложил нейтральный статус.

Предложения Маска произвели эффект бомбы на представителей Киева. В частности, экс-посол киевского режима в Берлине Андрей Мельник использовал нецензурную брань в комментарии на странице Маска.

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